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05.09.18 / 21:56 Новости / Россия и мир

Минкомсвязи отказалось переводить абонентов на одобренные ФСБ сим-карты — СМИ

Во всяком случае, пока

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказалось переводить абонентов на сим-карты с шифрованием, одобренным ФСБ. Об этом в среду пишет RNS со ссылкой на неназванного федерального чиновника и источник, близкий к одному из сотовых операторов.

Как пишет RNS, согласно расчетам, в России используется порядка 260 млн сим-карт. В соответствии с приказом, в год нужно было менять порядка 200 млн «симок». Федеральный источник издания подчеркнул, что в связи с этим бы «возникал бизнес на $1 млрд». Кроме того, тестирование сим-карт с отечественной системой криптографии не проводилось.

Источник в среде сотовых операторов, с которым поговорило агентство, подчеркнул, что не исключает принятия закона, обязывающего регулярно менять все сим-карты. Однако в настоящий момент его рассмотрение отложено до конца следующего года.

В настоящий момент, по данным издания, за год заменяется 30-50 млн «симок». Полная замена происходит за шесть-семь лет.

Приказ, который обязывает мобильных операторов перевести пользователей на сим-карты с отечественной системой криптозащиты, опубликован в марте этого года. Минюст вернул проект на доработку. Законопроект отсылает к «пакету Яровой», в котором говорится об использовании шифрования, сертифицированного ФСБ. Операторы говорили, что законопроект приведет к необходимости менять сим-карты каждые 15 месяцев.

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