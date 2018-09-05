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05.09.18 / 13:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Крупный мусор из канализации заблокировал насосную станцию в Петербурге

Работникам «Водоканала» пришлось приостановить работу оборудования

Фото АБН

Доски и палки, попавшие в канализационный люк, заблокировали работу оборудования насосной станции в Петербурге. Об этом в среду сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работникам «Водоканала» пришлось приостановить работу оборудования, чтобы очистить решетку КНС «Славянка». По их словам, мусор мог повредить решетку, и в таком случае он прошел бы сквозь фильтр и вывел из строя насосное оборудование.

Работники предприятия отметили, что за последние две недели столкнулись с обилием всевозможных засоров в канализации. Они призывают петербуржцев не путать мусоропровод и трубопровод – это может привести к серьезным нарушениям работы канализации.

Напомним, 31 августа сотрудники «Водоканала» обнаружили в городских трубах системы водоотведения затвердевшие скопления нерастворимого жира и тряпок – так называемые жирберги. Они стали причиной закупорки канализации по двум адресам города. Специалисты отметили, что к образованию жирбергов приводит регулярное попадание в трубы жировых отходов.

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