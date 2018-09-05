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05.09.18 / 13:25 Новости / Россия и мир

Великобритания готова предъявить обвинения двум россиянам по делу Скрипалей

Якобы это Александр Петров и Руслан Боширов

Прокуратура Великобритании готова предъявить обвинения двум россиянам по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

По данным Reuters, европейский ордер выдан на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. В то же время в прокуратуре сообщили, что не будут запрашивать у России экстрадицию подозреваемых.

Агентство со ссылкой на главу отдела борьбы с терроризмом Нейла Басу уточняет, что они прибыли в Великобританию 2 марта, а уехали 4 марта. Басу добавил, что подозреваемые взяли псевдонимы, но у них имеются настоящие российские паспорта. Корреспондент BBC News Дэниел Сэнфорд сообщил, что подозреваемые были сняты камерами видеонаблюдения в Солсбери незадолго до нападения.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены веществом «Новичок», который якобы разрабатывался в России. Москва отрицает какую-либо связь с нападением.

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