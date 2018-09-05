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05.09.18 / 20:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд арестовал экс-гендиректора «Объединенной зерновой компании» по делу Магомедовых

На два месяца

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Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Объединенной зерновой компании» Сергея Полякова в рамках дела братьев Магомедовых. Заседание прошло в среду.

Поляков арестован на два месяца. Его подозревают в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в рамках этого же дела Тверской суд Москвы отправил под арест начальника департамента экономической безопасности «Объединенной зерновой компании» Романа Грибанова. По версии следствия, партнеры «Объединенной зерновой компании», ГК Newbay Investments L.P., не отгрузили зерно, хотя получили по предоплате $20 млн. Таким образом, считают следователи, произошла растрата в пользу Зиявудина Магомедова, связанного с Newbay.

Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов – владельцы группы «Сумма». Им инкриминируют создание преступного сообщества, особо крупные хищения и растрату.

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