Аналитики: Повышение ставки ЦБ окажет минимальный эффект на стабилизацию курса Потому что рынок обеспокоен риском санкций

Повышение ключевой ставки Центробанком окажет минимальный эффект на стабилизацию курса рубля. Таким мнением в четверг поделились аналитики Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка».

Главный экономист Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный отметили, что курс рубля проигнорировал комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что в экономике появились факторы, говорящие в пользу возможного повышения ключевой ставки. Кроме того, аналитики полагают, что риск повышения ключевой ставки переоценен.

Он отмечают следующие факторы: в августе инфляция остается низкой, несмотря на сильное ослабление рубля с апреля. Кроме того, МЭР пересмотрел макроэкономический прогноз и снизил ожидание от темпов экономического роста до 1,3% против 1,4%. «Низкий экономически рост фактически делает повышение савки более затратным для экономики, поэтому мы предполагаем, что повышение ставки может всерьез рассматриваться только со II квартала 2019 года», — пишут аналитики.

Напомним, заседание совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики состоится на следующей неделе, 14 сентября. За десять дней до него глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает появление «некоторых факторов», которые говорят в пользу возможного повышения ключевой ставки. Среди них – повышенная волатильность на финансовых ранках, а также более быстрое возвращение инфляции к целевому показателю, чем планировал ЦБ.