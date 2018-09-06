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06.09.18 / 15:59 Мнения и аналитика / Новости / Россия и мир / Финансы

Аналитики: Повышение ставки ЦБ окажет минимальный эффект на стабилизацию курса

Потому что рынок обеспокоен риском санкций

турция рубль

Коллаж АБН

Повышение ключевой ставки Центробанком окажет минимальный эффект на стабилизацию курса рубля. Таким мнением в четверг поделились аналитики Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка».

Главный экономист Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный отметили, что курс рубля проигнорировал комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что в экономике появились факторы, говорящие в пользу возможного повышения ключевой ставки. Кроме того, аналитики полагают, что риск повышения ключевой ставки переоценен.

Он отмечают следующие факторы: в августе инфляция остается низкой, несмотря на сильное ослабление рубля с апреля. Кроме того, МЭР пересмотрел макроэкономический прогноз и снизил ожидание от темпов экономического роста до 1,3% против 1,4%. «Низкий экономически рост фактически делает повышение савки более затратным для экономики, поэтому мы предполагаем, что повышение ставки может всерьез рассматриваться только со II квартала 2019 года», — пишут аналитики.

Напомним, заседание совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики состоится на следующей неделе, 14 сентября. За десять дней до него глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает появление «некоторых факторов», которые говорят в пользу возможного повышения ключевой ставки. Среди них – повышенная волатильность на финансовых ранках, а также более быстрое возвращение инфляции к целевому показателю, чем планировал ЦБ.

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