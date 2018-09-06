Участники банкета в Константиновском дворце попали в больницу с отравлением Поставщик продуктов – ресторан Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg

После банкета в Константиновском дворце несколько человек госпитализировали с признаками пищевого отравления. Об этом в четверг сообщили в Ропотребнадзоре.

Как передает «Мойка78», к поискам источников заражения подключились специалисты ведомства. Поставщиком продуктов в Константиновский дворец является ресторан Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.

Напомним, ранее Роспотребнадзор обнаружил норовирус у участников конгресса «Росатома», отравившихся в гостинице «Прибалтийская». В отношении аутосорсинговой компании начали санитарно-эпидемилогическое расследование, а сотрудников отстранили от работы.