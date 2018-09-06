Все новости

06.09.18 / 15:37 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ прекратил работу временной администрации «Промсвязьбанка»

Но это не означает завершения санации

Центробанк прекратил работу временной администрации «Промсвязьбанка». Приказ опубликован на сайте Фонда консолидации банковского сектора в четверг.

При этом прекращение работы временной администрации не означает завершения санации «Промсвязьбанка». План участия Фонда консолидации банковского сектора сохраняется до конца года, так как банк еще «не вернул всю ликвидность, которую ему давали», приводит «Интерфакс» слова Поздышева. Теперь в банке начинают формировать собственные органы управления.

Напомним, ЦБ начал санацию «Промсвязьбанка» в декабре 2017 года. Впоследствии на базе банка решили создать специализированный банк для контрактов оборонных компаний. Главой «Промсвязьбанка» назначен Петр Фрадков.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,162 seconds.