ЦБ прекратил работу временной администрации «Промсвязьбанка» Но это не означает завершения санации

Центробанк прекратил работу временной администрации «Промсвязьбанка». Приказ опубликован на сайте Фонда консолидации банковского сектора в четверг.

При этом прекращение работы временной администрации не означает завершения санации «Промсвязьбанка». План участия Фонда консолидации банковского сектора сохраняется до конца года, так как банк еще «не вернул всю ликвидность, которую ему давали», приводит «Интерфакс» слова Поздышева. Теперь в банке начинают формировать собственные органы управления.

Напомним, ЦБ начал санацию «Промсвязьбанка» в декабре 2017 года. Впоследствии на базе банка решили создать специализированный банк для контрактов оборонных компаний. Главой «Промсвязьбанка» назначен Петр Фрадков.