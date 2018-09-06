Рубль, банки, «Новатэк» и богатые семьи. Итоги четверга

Максим Орешкин пророчит рублю стабильность в долгосрочной перспективе. При этом текущая волатильность рубля не исключена, признает он.
По словам, Набиуллиной, большинство недобросовестных и слабых банков уже выведены с рынка. Она подчеркнула, что это дает импульс развитию здоровой конкуренции.
Компании из «списка Белоусова» должны будут инвестировать в программу «Цифровая экономика». Перечень проектов подготовят к 14 сентября.
«Новатэк» впервые обошел «Газпром» по капитализации на бирже. Акции компании выросли на 2,9% и достигли исторического максимума в 1153,9 рубля.
Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России. Его снова возглавила семья Гуцериевых, а на втором месте осталась семья Ротенбергов.
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