СК обвинил инженера в смертельном обрушении лесов в Петербурге Леса обрушились 14 августа на Гражданской улице

СКР по Петербургу предъявил обвинения главному инженеру строительной организации за нарушение правил безопасности, которые привели к смерти одного из строителей. Об этом в следственном комитете сообщили в четверг.

Сообщается, что обвиняемому избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел 14 августа. На фасаде одного из домов на Гражданской улице обрушились строительные леса. В результате с высоты упали пять рабочих. Один из них получил травмы, которые привели к смерти. После происшествия в городе начали проверять на безопасность все строительные леса. Сообщалось, что на многих объектах не соблюдаются правила безопасности.