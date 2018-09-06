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06.09.18 / 16:28 Новости / Петербург и Ленобласть

СК обвинил инженера в смертельном обрушении лесов в Петербурге

Леса обрушились 14 августа на Гражданской улице

фото: pixabay.com

СКР по Петербургу предъявил обвинения главному инженеру строительной организации за нарушение правил безопасности, которые привели к смерти одного из строителей. Об этом в следственном комитете сообщили в четверг.

Сообщается, что обвиняемому избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел 14 августа. На фасаде одного из домов на Гражданской улице обрушились строительные леса. В результате с высоты упали пять рабочих. Один из них получил травмы, которые привели к смерти. После происшествия в городе начали проверять на безопасность все строительные леса. Сообщалось, что на многих объектах не соблюдаются правила безопасности.

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