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06.09.18 / 15:06 Новости / Петербург и Ленобласть

С июля строительство М-11 приостановлено на участке у реки Ижора

Из-за археологических находок

С июля строительство скоростной платной трассы М-11 в районе моста через реку Ижора приостановлено. Причиной стали археологические находки, рассказали АБН в четверг в компании «Магистраль двух столиц».

Представитель компании в разговоре с АБН подчеркнул, что строительство не ведется только на «локальном участке». Этот отрезок дороги относится к строящимся в настоящий момент седьмому-восьмому участку трассы.

Для того, чтобы оценить сроки приостановки строительства, археологам придется провести углубленные изыскания. В районе переезда через Ижору обнаружен культурный слой и частицы керамики, рассказали АБН в Институте истории и материальной культуры РАН. Но когда строительство возобновится, пока что не известно.

Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, что сроки сдачи полной сдачи трассы в эксплуатацию вновь откладываются. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что это может случиться только в 2019 году. К вводу как раз готовят седьмой и восьмой участки дороги. Ранее власти называли срок сдачи трассы — до конца 2018 года. В настоящий момент открыты дороги в обход Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода.

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