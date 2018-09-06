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06.09.18 / 19:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин ожидает профицит бюджета на уровне 1,8% в 2019 году

С последующим небольшим снижением

Профицит бюджета в 2019 году ожидается на уровне 1,8% ВВП, несмотря на санкции. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

По словам министра финансов, планы по снижению зависимости от нефти и газа, по улучшению балансировки бюджета реализуются, несмотря на санкции против России. «В следующем году мы планируем профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП с последующим небольшим снижением», — цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, Силуанов также подтвердил, что с бизнеса не будут изымать сверхприбыль. «Никакого изъятия сверхдоходов не будет», — ответил Силуанов на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о негативных для экономики последствиях предложения Белоусова.

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