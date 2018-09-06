Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2 320,65, РТС - 1 054,36

Торги на Московской бирже в четверг закрылись в минусе. Индекс МосБиржи упал на 0,03% и составил 2 336,38 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,36% до 1 082,21 пунктов.

Как отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари», индекс МосБиржи вернулся в область 2320-2355 пунктов, хотя днем предпринимал попытки расти. Для краткосрочной перспективы прежние границы движения 2310-2355 пунктов остаются актуальными, при этом в случае возвращения к торгам «медведей» мало что спасет рынок от просадки к 2300 пунктам почти без остановок. Индекс РТС заключен в границы 1060-1072 пункта.