Все новости

06.09.18 / 14:52 Новости / Россия и мир / Финансы

Набиуллина: Большинство недобросовестных банков уже выведены с рынка

С начала года лицензию отозвали у 40 банков

Большинство недобросовестных и слабых банков уже выведены с рынка. Об этом в четверг сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе форума Ассоциации банков России.

Как передает ТАСС, Набиуллина подчеркнула, что это дает импульс развитию здоровой конкуренции. Ее также беспокоит то, что в России высока доля крупных банков и банков с госучастием, и это тоже влияет на конкуренцию.

Отметим, в 2001 году в России работало около 1,3 тыс. банков. В настоящий момент в стране остался 561 банк с действующими лицензиями. В прошлом году ЦБ отозвал более 50 лицензий на банковскую деятельность, в этом году – уже более 40 лицензий. В прошлом году Набиуллина говорила, что по ее оценкам расчистка банковского сектора продлится еще год или два.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.