Набиуллина: Большинство недобросовестных банков уже выведены с рынка С начала года лицензию отозвали у 40 банков

Большинство недобросовестных и слабых банков уже выведены с рынка. Об этом в четверг сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе форума Ассоциации банков России.

Как передает ТАСС, Набиуллина подчеркнула, что это дает импульс развитию здоровой конкуренции. Ее также беспокоит то, что в России высока доля крупных банков и банков с госучастием, и это тоже влияет на конкуренцию.

Отметим, в 2001 году в России работало около 1,3 тыс. банков. В настоящий момент в стране остался 561 банк с действующими лицензиями. В прошлом году ЦБ отозвал более 50 лицензий на банковскую деятельность, в этом году – уже более 40 лицензий. В прошлом году Набиуллина говорила, что по ее оценкам расчистка банковского сектора продлится еще год или два.