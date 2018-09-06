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06.09.18 / 14:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургский ресторан выплатит Бузовой 232 тыс. рублей компенсации

Одна песня певицы оценивается в 116 тыс. рублей

фото: instagram

Арбитражный суд Петербурга обязал ООО «Гранд Фуд» выплатить ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» 232 тыс. рублей компенсации за незаконное использование песен Ольги Бузовой. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

Одна песня певицы оценивается в 116 тыс. рублей. Ранее за использование ее песен также были наказаны два других заведения Петербурга, а также магазин CD-дисков. В Арбитражном суде в настоящее время находятся еще несколько подобных дел.

Напомним, летом Бузова вошла в первую десятку рейтинга знаменитостей Forbes. Журнал оценил доходы певицы почти в $4 млн. Она оказалась на шестом месте списка. Первые три места в нем заняли хоккеист Александр Овечкин и музыканты Сергей Шнуров и Филипп Киркоров.

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