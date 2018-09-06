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06.09.18 / 21:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов связал ослабление рубля с ожиданием новых санкций

И с нестабильностью на рынках Турции, ЮАР и Аргентины

Фото АБНкурсы ва

Глава Минфина Антон Силуанов связал ослабление курса рубля с ожиданием новой волны антироссийских санкций и с нестабильностью на рынках развивающихся стран. Об этом он заявил в четверг.

«Курс рубля достаточно недооценен. Это связано с двумя факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой», — цитирует Силуанова ТАСС. Среди стран, о которых идет речь, Силуанов назвал Турцию, ЮАР и Аргентину. По словам Силуанова, инвесторы уходят от развивающихся рынков, и это влияет на рублевые активы и снижает курс российской валюты.

Добавим, Силуанов также в четверг заявил, что Минфин ожидает профицит бюджета в 2019 году на уровне 1,8% ВВП. Он заверил, что планы по снижению зависимости от нефти и газа, по улучшению балансировки бюджета реализуются, несмотря на санкции против России.

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