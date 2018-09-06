Петербургское УФАС приостановило новогодние закупки на 100 млн рублей Открытое заседание комиссии пройдет 11 сентября

УФАС по Петербургу приостановило восемь аукционов по оформлению города к новогодним праздникам общей стоимостью 100 млн рублей. ОБ этом в ведомстве сообщили в четверг.

Отмечается, что служба получила 12 жалоб на закупки. Из них восемь жалоб подало ООО «Прометей» и четыре ООО «Завод металлоконструкций». Комиссия ведомства рассмотрит жалобы на открытом заседании 11 сентября.

Отметим, по данным комитета по туризму, Петербург входит в пятерку самых популярных городов для отдыха в новогодние каникулы. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Кроме Петербурга, первые пять мест заняли Ялта, Сочи, Феодосия и Судак.