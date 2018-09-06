Уровень налоговой нагрузки в РФ сохранится в ближайшие шесть лет Медведев: фискальная нагрузка в РФ соответствует уровню, принятому в странах ОЭСР

В течение ближайших шести лет уровень налоговой нагрузки в России не изменится. Об этом в четверг заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Московском финансовом форуме.

Он добавил, что фискальная нагрузка в России соответствует уровню, принятому в странах ОЭСР. В ближайшее время будет подготовлен законопроект по реформированию налогов в нефтяной отрасли. Налоговый маневр завершат в течение шести лет, передает слова премьера РИА «Новости».

Напомним, ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное уменьшение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно будет продолжаться повышение НДПИ. Налог будут повышать до 2021 года.