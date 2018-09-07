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07.09.18 / 17:53 Новости / Россия и мир

ЦБ допустил новые ограничения для ипотеки с низким первоначальным взносом

Может поднять коэффициент риска до 200%

Фото АБН

Центробанк РФ допустил повышение коэффициента риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 20%. Об этом в пятницу сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

По ее словам, регулятор может повысить коэффициент со 150% до 200% с 1 января, передает «Интерфакс». Также Данилова отметила, что на протяжении последних кварталов более 40% выдач ипотечных кредитов приходится на займы с соотношением долга к первоначальному взносу в 80%.

Добавим, за январь-июль российские банки выдали около 785,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 1,5 трлн рублей. Год к году рост составил 68%. Для предотвращения накопления рисков при предоставлении кредитов с высоким соотношением «кредит/залог» ЦБ установил по ипотеке коэффициент риска 150% независимо от суммы кредита. Регулятор ввел ограничения на кредиты, выданные после 1 января этого года в рублях с первоначальным взносом менее 20%.

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