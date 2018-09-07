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07.09.18 / 18:20 Новости / Россия и мир

Туроператор «Данко» объявил об аннулировании туров

И прекращении деятельности

Крым обеспечен

Фото АБН

Туроператор «Данко» объявил, что «в связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями» прекращает свою деятельность с пятницы, 7 сентября. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

В компании добавили, что продажи больше не осуществляются. При этом все туры, начинающиеся с 8 сентября, будут аннулированы.

Отмечается, что клиенты «Данко», которые забронировали и оплатили туры на будущий период, застрахованы в АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на общую сумму 50 млн рублей. Этих средств хватит на выплату компенсаций, уточнили в компании. Также туроператор перечислил документы, необходимые при обращении за страховой выплатой.

Между тем Ростуризм исключил компанию из единого федерального реестра туроператоров. Добавим, «Данко» работал на туристическом рынке около 20 лет. По данным реестра Ростуризма, в прошлом году клиентами туроператора стали 15,35 тыс. человек.

Ранее о прекращении своей деятельности объявил другой «старожил» отрасли – туроператор «Натали турс». Компания проработала 26 лет. Клиенты туроператора могут обратиться за выплатой страхового возмещения в «Ингосстрах».

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