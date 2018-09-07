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07.09.18 / 16:47 Новости / Россия и мир

Дилер элитных автомобилей в США начал принимать к оплате биткоины

С помощью BitPay

Дилерский центр Post Oak Motor Cars в США, специализирующийся на продаже элитных автомобилей, начал принимать к оплате Bitcoin и Bitcoin Cash. Об этом рассказали в компании.

Оплатить покупку можно с помощью платежной системы BitPay из любой точки мира. По словам владельца Post Oak Motor Cars Тильмана Ферттита, новая опция позволит клиентам быстрее и проще приобретать автомобили.

Добавим, Post Oak Motor Cars является дилером Bentley, Rolls-Royce и Bugatti Houston. Центр также занимается сервисным обслуживанием авто.

Ранее сообщалось, что оплату криптовалютой решил принимать Starbucks. Предполагается, что сеть кофеен будет принимать оплату с помощью платформы Bakkt. Запуск намечен на ноябрь этого года.

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