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07.09.18 / 17:26 Новости / Россия и мир

Доходы России от экспорта нефти выросли на 34% за семь месяцев

Но физический объем сократился

Фото: infoportalrf.ru

По итогам семи месяцев 2018 года доходы России от экспорта нефти составили порядка $71,24 млрд, что на 34% больше в годовом выражении. Об этом стало известно в пятницу из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В июле показатель составил $10,82 млрд (+4,4% год к году). Между тем в физическом объеме экспорт нефти сократился на 1,3% за январь-июль, составив 147,3 млн тонн.

Добавим, экспорт нефтепродуктов за указанный период составил 89,64 млн тонн (-1,7%). В денежном выражении показатель вырос до $44,79 млрд (+28,6%). При этом в июле экспорт нефтепродуктов составил 11,82 млн тонн (-6,5%) или $6,48 млрд (-4,5%).

В пятницу на Межконтинентальной бирже ICE цены на нефть снижаются. По данным на 17:10 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,526% и составляет $76,10 за баррель. Бочка WTI дешевеет на 0,878% — до $67,18.

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