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07.09.18 / 17:33 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега

С 06:00 до 15:00

Фото АБН

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с благотворительным забегом «Job That Inspires». Об этом в пятницу сообщает КРТИ.

С 06:00 до 15:00 в субботу проезд по ул. Жака Дюкло от Лиственной ул. до д. 57П по ул. Жака Дюкло будет закрыт. Также 8 сентября ограничат движение транспорта в связи с шествием и концертом «Вечно живые» по проезду вдоль Марсова поля и по Миллионной ул. от проезда вдоль Марсова поля до Дворцовой пл.

Добавим, в воскресенье, 9 сентября, закроют две крайние правые полосы по Северной дороге в направлении от Бодрова пер. к наб. Гребного канала. Это связано с проведением открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по бегу. Ограничения продлятся с 07:00 до 19:00.

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