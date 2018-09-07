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07.09.18 / 16:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

P&G запустил новую линию на заводе Gillette в Петербурге

Она увеличит объем выпускаемой продукции на 25% и создаст новые рабочие места

Компания Procter & Gamble запускает новую производственную линию и новый цех по упаковке бритвенных станков на заводе Gillette в Петербурге. Об этом в пятницу сообщает CBAgency.

Сообщается, что новая линия увеличит объем выпускаемой продукции на 25% и создаст новые рабочие места. Открытие линии – часть инвестиционной программы P&G, в рамках которой до конца 2019 года в завод Gillette вложат 780 млн рублей.

Отметим, с 1991 года P&G вложила в экономику РФ около $800 млн. Половина всей продукции компании, представленной на российском рынке, произведена в РФ. В настоящее время порядка 600 сотрудников P&G из 2700 работают на заводе Gillette в Петербурге.

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