Евро по 80, рост инфляции и пенсии. Итоги пятницы

В пятницу официальный евро превысил 80 рублей, а Силуанов рассказал о концепции индивидуальных пенсионных накоплений. Между тем ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% и допустил новые ограничения для ипотеки с низким первоначальным взносом. В свою очередь компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей.
Официальный евро превысил 80 рублей. Курс доллара на выходные ЦБ установил на уровне 69 рублей.
Антон Силуанов рассказал, что концепция индивидуальных пенсионных накоплений может заработать в 2020 году. Окончательный вариант документа планируют представить осенью.
ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% в 2019 году. Временно.
Кроме того, регулятор допускает новые ограничения для ипотеки с первоначальным взносом до 20%. ЦБ может поднять коэффициент риска до 200%.
Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей. Теперь правительство приступит к отбору проектов из списка.
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