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07.09.18 / 21:12 Новости / Россия и мир

Евро по 80, рост инфляции и пенсии. Итоги пятницы

В пятницу официальный евро превысил 80 рублей, а Силуанов рассказал о концепции индивидуальных пенсионных накоплений. Между тем ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% и допустил новые ограничения для ипотеки с низким первоначальным взносом. В свою очередь компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей.

Коллаж АБН

Официальный евро превысил 80 рублей. Курс доллара на выходные ЦБ установил на уровне 69 рублей.

Антон Силуанов рассказал, что концепция индивидуальных пенсионных накоплений может заработать в 2020 году. Окончательный вариант документа планируют представить осенью.

ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% в 2019 году. Временно.

Кроме того, регулятор допускает новые ограничения для ипотеки с первоначальным взносом до 20%. ЦБ может поднять коэффициент риска до 200%.

Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей. Теперь правительство приступит к отбору проектов из списка.

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