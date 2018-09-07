Евро по 80, рост инфляции и пенсии. Итоги пятницы

В пятницу официальный евро превысил 80 рублей, а Силуанов рассказал о концепции индивидуальных пенсионных накоплений. Между тем ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% и допустил новые ограничения для ипотеки с низким первоначальным взносом. В свою очередь компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей.

Официальный евро превысил 80 рублей. Курс доллара на выходные ЦБ установил на уровне 69 рублей.

Антон Силуанов рассказал, что концепция индивидуальных пенсионных накоплений может заработать в 2020 году. Окончательный вариант документа планируют представить осенью.

ЦБ спрогнозировал рост инфляции выше целевых 4% в 2019 году. Временно.

Кроме того, регулятор допускает новые ограничения для ипотеки с первоначальным взносом до 20%. ЦБ может поднять коэффициент риска до 200%.

Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей. Теперь правительство приступит к отбору проектов из списка.