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07.09.18 / 17:04 Новости / Россия и мир

Международные резервы РФ выросли почти на $4 млрд за лето

На $2,58 млрд – в августе

По итогам трех летних месяцев международные резервы России выросли на $3,97 млрд – до $460,61 млрд. Об этом стало известно в пятницу из материалов Центробанка РФ.

При этом в августе резервы выросли на $2,58 млрд. По данным ЦБ, на 1 августа показатель составлял $458,03 млрд, на 1 июля — $456,74 млрд, а на 1 июня – $456,64 млрд.

Добавим, международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные активы. Ими может распоряжаться ЦБ и правительство. Показатель складывается из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. По итогам прошлого года резервы выросли на 14,6% и составили на 1 января $432,74 млрд.

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