Отель Mercure на Лиговском проспекте достроят в 2019 году Албин проинспектировал строительство гостиничного комплекса

Четырехзвездочный отель Mercure на Лиговском проспекте в Петербурге сдадут в эксплуатацию весной следующего года. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Вице-губернатор Игорь Албин проинспектировал строительство гостиничного комплекса в пятницу. Сейчас там ведутся предварительные работы. Строительство самого здания отеля начнется в октябре.

Отметим, отель входит в сеть международного гостиничного оператора Accor Hotels. Он будет располагаться на Лиговском проспекте, д.56. Гостиница будет включать в себя 191 номер. Компания «Лиговский 54» выступает в качестве инвестора отеля.