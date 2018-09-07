Отель Mercure на Лиговском проспекте достроят в 2019 году

Четырехзвездочный отель Mercure на Лиговском проспекте в Петербурге сдадут в эксплуатацию весной следующего года. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.
Вице-губернатор Игорь Албин проинспектировал строительство гостиничного комплекса в пятницу. Сейчас там ведутся предварительные работы. Строительство самого здания отеля начнется в октябре.
Отметим, отель входит в сеть международного гостиничного оператора Accor Hotels. Он будет располагаться на Лиговском проспекте, д.56. Гостиница будет включать в себя 191 номер. Компания «Лиговский 54» выступает в качестве инвестора отеля.
111 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.