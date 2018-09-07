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07.09.18 / 18:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Отель Mercure на Лиговском проспекте достроят в 2019 году

Албин проинспектировал строительство гостиничного комплекса

Коллаж АБН

Четырехзвездочный отель Mercure на Лиговском проспекте в Петербурге сдадут в эксплуатацию весной следующего года. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Вице-губернатор Игорь Албин проинспектировал строительство гостиничного комплекса в пятницу. Сейчас там ведутся предварительные работы. Строительство самого здания отеля начнется в октябре.

Отметим, отель входит в сеть международного гостиничного оператора Accor Hotels. Он будет располагаться на Лиговском проспекте, д.56. Гостиница будет включать в себя 191 номер. Компания «Лиговский 54» выступает в качестве инвестора отеля.

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