СМИ: Предприятия Петербурга планируют поднять цены на хлеб Возможно, уже осенью

Несколько петербургских ритейлеров получили письма от хлебопекарных предприятий города, в которых сообщили о планах поднять цены на свою продукцию. Об этом в пятницу передает РБК Петербург.

Одна из торговых сетей получила письма от компаний «Дарница» и «Каравай», которые якобы хотят поднять цены на 7-10% для «поддержания высокого качества продукции». По данным ритейлера, повышение цен намечено на начало октября.

Письма от «Дарницы» и «Каравая» получила еще одна межрегиональная торговая сеть. Ее представитель сообщил, что в письме указан предлагаемый рост отпускных цен– 3–8%. По словам собеседника РБК, вскоре запрос на рост цен может выслать Fazer, поскольку производители хлеба «всегда в курсе о действиях своих конкурентов».

Федеральные торговые сети отказались прокомментировать ситуацию. В Fazer сообщили, что более полутора лет не повышал цены на хлеб, в настоящий момент речь о повышении также не идет. Гендиректор «Каравая» Максим Большов отказался от комментариев, а гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко сообщила, что компания два года не повышала цены и в пересчете на эти годы рост на 5% незначителен для рынка.

Объем петербургского рынка хлеба составляет около 440 тыс. тонн, уточняет издание. Лидер рынка – Fazer, чья доля составляет около 35%, на втором месте «Каравай» с 33%. По мнению экспертов, хлеб может подорожать из-за более высоких по сравнению с прошлым годом цен на зерно, низких прогнозов по урожаю и влияния курса рубля. Вместе с тем для конечного потребителя рост цен на хлебобулочные изделия на фоне инфляции вряд ли будет сильно заметен, отмечает издание.