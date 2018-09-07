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07.09.18 / 19:30 Новости / Петербург и Ленобласть

В колонии в Ленобласти родились птенцы павлинов

Пока четыре

Фото УФСИН РФ по Петербургу и Ленинградской области

В питомнике павлинов ИК-4 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, расположенной в Форносово, родились четыре птенца. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что птенцы появились на свет около месяца назад. Пока они живут в отдельном вольере. При этом самка павлина отложила еще несколько яиц, которые перенесли в инкубатор.

Добавим, за птицами ухаживают заключенные. В ФСИН отметили, что павлины живут в питомнике уже двенадцать лет. Питомник павлинов в Форносово является единственным в региональной уголовно-исполнительной системе.

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