«Полисан» планирует купить участок на юге Петербурга Возможно, для расширения производства

Научно-технологическая фармацевтическая фирма (НТФФ) «Полисан» подала заявку на участие в торгах по продаже земли и расположенных на ней нежилых зданий ОАО «Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие «Терминал», находящегося в стадии банкротства. Об этом в пятницу передает РБК Петербург.

Речь идет об участке 6,4 га на улице Фучика во Фрунзенском районе города. Как указывает издание, он находится в долевой собственности: 5,7 га принадлежит «Терминалу», остальное — Сбербанку. На продажу выставлена только часть «Терминала» по стартовой цене 1 млрд рублей.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, заявку подал только «Полисан» и торги были признаны несостоявшимися. Однако, отмечает РБК, компания может заключить договор купли-продажи по стартовой цене как единственный участник.

Между тем в «Полисане» подтвердили, что компания участвовала в торгах, отказавшись от дальнейших комментариев. По мнению экспертов, НТФФ хочет купить новый участок для расширения производства.

Добавим, предприятие «Полисан» расположено возле станции метро «Бухарестская». В настоящий момент компания модернизирует производство, а также возводит третью очередь. Инвестиции в проект составляют порядка 4,5 млрд рублей. Ожидается, что после запуска новых линий мощность завода вырастет до 1 млрд таблеток в год. Завершить проект планируется в 2019 году, пишет РБК.