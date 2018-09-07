Строительство ВСД в Петербурге планируют начать через полгода Когда завершат проектирование

Проектирование Восточного скоростного диаметра в Петербурге планируют завершить через полгода. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

«Я думаю, что в самое ближайшее время, где-то в течение полугода, мы завершим проектирование и будем уже выходить на реализацию этого проекта», — сказал Полтавченко. По информации «Фонтанки», строительство может начаться в начале 2019 года.

Отметим, ранее в районах, на территории которых пройдет новая магистраль, прошли публичные слушания. Сообщалось, что жители Невского района выступили против строительства моста для ВСД. Они предложили построить вместо него тоннель, но профильный комитет заявил, что это выйдет в полтора раза дороже. Окончательное решение о строительстве моста или тоннеля еще не принято.