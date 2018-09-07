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07.09.18 / 18:43 Новости / Россия и мир

Суд отклонил жалобы «Яндекса» по делу о блокировке контента в «Яндекс.Видео»

Заявления об отмене обеспечительных мер рассмотрят позже

Мосгорсуд отклонил частные жалобы «Яндекса» на блокировку пиратского контента телеканалов в сервисе «Яндекс. Видео». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

Как передает ТАСС, речь идет о частных жалобах по заявлениям 2х2, ТВ3 и «Парнас Медиа», а жалоба на определение по заявлению ТНТ в настоящий момент не рассмотрена. Отмечается, что суд отказал именно в частных жалобах. Заявления компании об отмене обеспечительных мер рассмотрят позже.

Кроме того, Мосгорсуд зарегистрировал иски 2х2, ТВ3, «Парнас Медиа» и ТНТ к «Яндексу». Телеканалы требуют от компании прекратить размещение пиратского контента и выплаты компенсации в 40 тыс. рублей. Также истцы просят «Яндекс» перестать создавать технические условия, которые позволяют размещать материалы на сайте yandex.ru.

Напомним, конфликт между «Газпром-медиа» и «Яндексом» начался в конце августа. Холдинг обвинил компанию в размещении пиратских копий сериалов, права на которые принадлежат ему. Мосгорсуд поддержал «Газпром-медиа», разрешив Роскомнадзору заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит видеоролики. «Яндекс» с такой позицией не согласился, на ссылки удалил, опасаясь блокировки всего поисковика.

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