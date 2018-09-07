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07.09.18 / 18:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Туроператоры попросили Смольный не вводить туристический сбор в 2019 году

Они призвали вернуться к широкому обсуждению этой идеи

туризм петербургДиректор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская и глава филиала Российской гостиничной ассоциации Петербургу и Ленинобласти Алексей Мусакин обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не вводить туристический сбор в 2019 году. Об этом в пятницу сообщает «Коммерсантъ-СПб».

По их словам, такое решение повлечет негативные последствия для туристического бизнеса в городе. Также они отметили, что у концепции налогового сбора очень много непроработанных мест. Они призвали вернуться к широкому обсуждению этой идеи и не вводить сбор раньше 2022 года.

Напомним, ранее идею о введении туристического сбора озвучили в Смольном. Предполагается, что он составит до 2% со всех туристов. Позже сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают идею разрешить всем регионам страны вводить туристический сбор.

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