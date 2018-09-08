Чартер авиакомпании iFly прилетит из Турции в Петербург с опозданием на 14 часов Время вылета все время откладывают

Чартерный рейс авиакомпании iFly прибудет в Петербург с задержкой более чем на 14 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Пулково» в субботу.

Самолет рейса I4 9163должен был приземлиться в 11:30 в субботу. На момент написания заметки ожидаемое время прилета назначено на 2 часа ночи воскресенья. Затем время прилета заменили на «Задержан».

Как пишет «Фонтанка», в момент отлета пассажиров просто не позвали на посадку. Время вылета все время меняют, днем в субботу пассажиры насчитали уже четыре переноса. В iFly «Фонтанке» пояснили, что задержка произошла из-за позднего прибытия самолета в аэропорт Антальи.

Накануне iFly задержала вылет рейса Москва – Римини — Москва из-за столкновения самолета с птицей в Новосибирске. Самолет решили заменить. За день до этого пассажиров рейса этой же авиакомпании из Новосибирска в китайскую Санью также предупредили о задержке рейса. В компании рассказали о столкновении с птицей и заменили самолет на резервный.