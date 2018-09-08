Все новости

08.09.18 / 11:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Пискаревском кладбище прошла траурная церемония в память о жертвах блокады

Также днем стартует акция «День памяти»

На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла траурная церемония в память о жертвах блокады. Церемония состоялась в субботу.

Напомним, 8 сентября – День памяти жертв блокады. В торжественной церемонии на Пискаревском кладбище приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Днем в городе стартует акция «День памяти». На 50 площадках по всему Петербургу будут читать списки имен погибших в блокаду. Инициатором Дня памяти стал «Комитет 8 сентября», площадки организованы в школах, музеях, во дворах жилых домов. Полный список можно найти по ссылке. Акцию поддержали многие петербуржцы, среди которых глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, историк Лев Лурье и музыкант Сергей Шнуров. Старт акции в 12:00.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,355 seconds.