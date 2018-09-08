На Пискаревском кладбище прошла траурная церемония в память о жертвах блокады Также днем стартует акция «День памяти»

На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла траурная церемония в память о жертвах блокады. Церемония состоялась в субботу.

Напомним, 8 сентября – День памяти жертв блокады. В торжественной церемонии на Пискаревском кладбище приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Днем в городе стартует акция «День памяти». На 50 площадках по всему Петербургу будут читать списки имен погибших в блокаду. Инициатором Дня памяти стал «Комитет 8 сентября», площадки организованы в школах, музеях, во дворах жилых домов. Полный список можно найти по ссылке. Акцию поддержали многие петербуржцы, среди которых глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, историк Лев Лурье и музыкант Сергей Шнуров. Старт акции в 12:00.