Google прокомментировал информацию об удалении рекламы акций Навального из Youtube Рассматривают «все обоснованные обращения от государственных органов»

В Google дали комментарий по ситуации с блокировкой рекламы митингов оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы. «Интерфакс» получил комментарий в субботу.

В Google заявили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google. Компания рассматривает «все обоснованные обращения от государственных органов, говорится в комментарии.

Напомним, ранее соратник Навального Леонид Волков заявил, что Google удалил рекламные ролики Навального из Youtube. По предположению Волкова, это связано с письмом Центризбиркома в Google. ЦИК заявлял, что реклама Навального незаконна, так как распространяется в «день тишины» перед единым днем выборов 9 сентября. Волков назвал требования ЦИК «незаконными».