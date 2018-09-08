Новый игрок «Зенита» Маркизио прилетел в Петербург Он перешел в команду уже после закрытия трансферного окна

Новый игрок «Зенита» Клаудио Маркизио прилетел в Петербург. Об этом свидетельствуют данные из профайла в Instagram его жены.

Публикация о том, что Маркизио, его жена Роберта Синополи и двое их сыновей вылетели в Петербург, появилась четыре часа назад. Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед матчем с казахстанским «Кайратом». Презентация пройдет в 17:40.

Напомним, Маркизио стал единственным новым игроком в «Зените». Его приобрели уже после закрытия трансферного окна, так как он является свободным агентом. Маркизио играл за итальянский «Ювентус» 25 лет. Его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.