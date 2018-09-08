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08.09.18 / 15:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Новый игрок «Зенита» Маркизио прилетел в Петербург

Он перешел в команду уже после закрытия трансферного окна

Новый игрок «Зенита» Клаудио Маркизио прилетел в Петербург. Об этом свидетельствуют данные из профайла в Instagram его жены.

Публикация о том, что Маркизио, его жена Роберта Синополи и двое их сыновей вылетели в Петербург, появилась четыре часа назад. Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед матчем с казахстанским «Кайратом». Презентация пройдет в 17:40.

Напомним, Маркизио стал единственным новым игроком в «Зените». Его приобрели уже после закрытия трансферного окна, так как он является свободным агентом. Маркизио играл за итальянский «Ювентус» 25 лет. Его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.

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