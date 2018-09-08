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08.09.18 / 19:11 Новости / Россия и мир / Экономика

В Венесуэле прекратил работу производитель шин Pirelli

Уходит из страны

В Венесуэле закрылся завод производителя шин Pirelli в штате Карабобо. Об этом компания сообщила накануне.

Завод выставлен на продажу. Покупателем активов стала группа предпринимателей из Южной Америки и компания Sommers International. Pirelli пожелала новому руководству успехов, а также поблагодарила работников и клиентов.

Завод Pirelli по производству шин работал в Венесуэле почти 30 лет. Pirelli остановила работу из-за отсутствия сырья для производства. В этом году фабрика приостанавливала деятельность три раза. Общее количество работников завода составляет порядка 900 человек.

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