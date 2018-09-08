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08.09.18 / 19:25 Новости / Россия и мир / Экономика

На поддержку спроса на авто правительство выделит в 2019 году около 10 млрд рублей

Всего на отрасль выделят 200 млрд рублей с учетом субсидий

Фото АБН

На поддержку спроса на автомобили правительство России может выделить на 2019 год порядка 10 млрд рублей. Об этом в субботу заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках форума «Гидроавиасало-2018».

Минпромторг рассчитывает, что деньги выделят в рамках госпрограмм поддержки спроса. Кроме того, в целом на поддержку автопрома с учетом субсидий будет выделено порядка 200 млрд рублей.

Ранее агентство «Автостат» сообщало, что во второй половине августа ряд автопроизводителей поднял цены на новые легковые авто. Под подорожание попали 18 моделей. У Hyundai это Solaris и Elantra, у Mazda и Subaru выросли цены на весь модельный ряд,

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