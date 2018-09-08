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08.09.18 / 12:22 Новости / Россия и мир

Причиной аварийной посадки самолета в Сочи стал внезапный порыв ветра — СМИ

Однако вопросы вызывает и само решение осуществлять посадку при такой погоде

Причиной аварийной посадки самолета Utair в аэропорту Сочи стал внезапный порыв ветра. Об этом в субботу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

После расшифровки «черных ящиков» стало известно, что проблема возникла перед самой землей и неожиданно. При приближении к взлетно-посадочной полосе скорость самолета резко выросла и он, вместо того, чтобы снижаться, резко двинулся вперед. При снижении у самолеты был стабильный боковой ветер, однако перед самой ВПП в него попал порыв силой примерно 20 м/с попутного ветра. При этом, указывает «Коммерсантъ», у экспертов возникли вопросы к самому решению сажать самолет в таких погодных условиях.

Неделю назад в аэропорту Сочи самолет Boeing 738 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес ограждение, потерял оба крыла и загорелся. В результате пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья потребителей».

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