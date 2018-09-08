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08.09.18 / 17:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Трассу «Скандинавия» сделают «умной дорогой»

В сотрудничестве с Финляндией

Трасса-Скандинавия

Фото: piterburger.ru

Трассу А-181 «Скандинавия» на участке от Петербурга до Финляндии сделают «умной дорогой». Об этом рассказал замминистра транспорта России Сергей Аристов в интервью газете «Транспорт России».

Проект «умной дороги» воплотят в жизнь при информационном сотрудничестве России и Финляндии. Водители смогут получать данные о дорожной обстановке, погодных условиях, пробках при помощи мобильных приложений. Также через мобильное приложение можно будет проводить безналичные платежи.

Отметим, трасса проходит по маршруту Петербург – Огоньки – Выборг – Торфяновка. Строительство было завершено в 1994 году. До 2020 года пройдет реконструкция трассы.

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