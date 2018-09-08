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08.09.18 / 13:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Арбитраж Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк»

В начале лета у него отозвали лицензию

Арбитражный суд Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк». Об этом стало известно накануне из картотеки арбитража.

Иск был подан банком России. Причина отказа в удовлетворении заявления не указана.

Отметим, ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка» в начале июня. ЦБ обвинил банк в использовании бизнес-модели, ориентированной на собственников, а также формировании большого объема проблемных активов. До отзыва лицензии банк занимал 339 место в банковской системе РФ.

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