Арбитраж Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк»

Арбитражный суд Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк». Об этом стало известно накануне из картотеки арбитража.
Иск был подан банком России. Причина отказа в удовлетворении заявления не указана.
Отметим, ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка» в начале июня. ЦБ обвинил банк в использовании бизнес-модели, ориентированной на собственников, а также формировании большого объема проблемных активов. До отзыва лицензии банк занимал 339 место в банковской системе РФ.
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