Арбитраж Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк» В начале лета у него отозвали лицензию

Арбитражный суд Ростовской области отказался признать банкротом «Русский национальный банк». Об этом стало известно накануне из картотеки арбитража.

Иск был подан банком России. Причина отказа в удовлетворении заявления не указана.

Отметим, ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка» в начале июня. ЦБ обвинил банк в использовании бизнес-модели, ориентированной на собственников, а также формировании большого объема проблемных активов. До отзыва лицензии банк занимал 339 место в банковской системе РФ.