В Петербурге открыли закладной камень нового музея блокады На Смольной набережной

В Петербурге открыли закладной камень будущего музея обороны и блокады Ленинграда. Церемония прошла в субботу.

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Камень появился на Смольной набережной.

Напомним, 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года. Впервые за тридцать лет Петербург встречает этот день без музея блокады. Старый музей в Соляном переулке закрыт на ремонт. Новый музей должны начать строить в этом году, а открыть – в следующем.