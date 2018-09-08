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08.09.18 / 14:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открыли закладной камень нового музея блокады

На Смольной набережной

В Петербурге открыли закладной камень будущего музея обороны и блокады Ленинграда. Церемония прошла в субботу.

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Камень появился на Смольной набережной.

Напомним, 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года. Впервые за тридцать лет Петербург встречает этот день без музея блокады. Старый музей в Соляном переулке закрыт на ремонт. Новый музей должны начать строить в этом году, а открыть – в следующем.

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