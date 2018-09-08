Все новости

08.09.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» показал прилет Маркизио в «Пулково»

Презентация игрока пройдет в воскресенье

ФК «Зенит» выложил в «твиттере» видео прилета нового игрока Клаудио Маркизио в «Пулково». Видеозапись появилась в субботу.

На видео Маркизио показывает большой палец вверх сразу после выхода из самолета. Дальше операторы «Зенита» сняли, как он садится в маршрутку, едет по летному полю к зданию аэропорта и садится в такси. В автомобиль загружают багаж Маркизио и его семьи – судя по записи, это как минимум 11 чемоданов.

Напомним, о вылете нового игрока «Зенита» из Италии написала его жена Роберта Синополи в аккаунте в Instagram. Позже фото от самолета выложил и «Зенит». Вместе с Маркизио, кроме жены, прилетели и два его сына.

Презентация нового полузащитника пройдет в воскресенье в 17:40 перед матчем с «Кайратом» на стадионе «Санкт-Петербург». Клаудио Маркизио стал единственным приобретением «Зенита» за лето. До этого футболист 25 лет играл за «Ювентус». С «Зенитом» у него контракт на два года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.