«Зенит» показал прилет Маркизио в «Пулково»

ФК «Зенит» выложил в «твиттере» видео прилета нового игрока Клаудио Маркизио в «Пулково». Видеозапись появилась в субботу.
На видео Маркизио показывает большой палец вверх сразу после выхода из самолета. Дальше операторы «Зенита» сняли, как он садится в маршрутку, едет по летному полю к зданию аэропорта и садится в такси. В автомобиль загружают багаж Маркизио и его семьи – судя по записи, это как минимум 11 чемоданов.
Клаудио Маркизио — в Петербурге! Репортаж «Зенит-ТВ» из Пулково#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/GrTQwYRkLV
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 сентября 2018 г.
Напомним, о вылете нового игрока «Зенита» из Италии написала его жена Роберта Синополи в аккаунте в Instagram. Позже фото от самолета выложил и «Зенит». Вместе с Маркизио, кроме жены, прилетели и два его сына.
Презентация нового полузащитника пройдет в воскресенье в 17:40 перед матчем с «Кайратом» на стадионе «Санкт-Петербург». Клаудио Маркизио стал единственным приобретением «Зенита» за лето. До этого футболист 25 лет играл за «Ювентус». С «Зенитом» у него контракт на два года.
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