Все новости

09.09.18 / 19:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Матч «Зенит» — «Кайрат» в Петербурге собрал более 40 тыс. зрителей

Выиграла петербургская команда

ФК «Зенит»

Фото АБН

Матч «Зенит» — «Кайрат» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове пришли посмотреть более 40,1 тыс. зрителей. Об этом в воскресенье сообщается в официальном аккаунте арены в Twitter.

Игра началась в 18:00 по московскому времени. Победу одержала петербургская команда – 1:0.

Добавим, в связи с футболом на Крестовском острове ограничили движение транспорта. Так, автомобилистам недоступны участки Теннисной и Велосипедной аллей. Кроме того, въезд запрещен на участке Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Ограничения пообещали снять в 23:00.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

107 SQL queries done. Page generation took 0,132 seconds.