Матч «Зенит» — «Кайрат» в Петербурге собрал более 40 тыс. зрителей

Матч «Зенит» — «Кайрат» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове пришли посмотреть более 40,1 тыс. зрителей. Об этом в воскресенье сообщается в официальном аккаунте арены в Twitter.
Игра началась в 18:00 по московскому времени. Победу одержала петербургская команда – 1:0.
Добавим, в связи с футболом на Крестовском острове ограничили движение транспорта. Так, автомобилистам недоступны участки Теннисной и Велосипедной аллей. Кроме того, въезд запрещен на участке Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Ограничения пообещали снять в 23:00.
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