Минфин: Для выравнивания бюджетов регионов нужно передать 80% доходов на уровень РФ Неравномерная обеспеченность возникает из-за неравномерного распределения полезных ископаемых и производств

Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов «с учетом всех факторов и различий» потребовало бы централизации до 80% всех их доходов на федеральном уровне и последующего распределения, что было бы «неэффективно» и «невозможно». Об этом заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин, передает в воскресенье РИА Новости.

По его словам, неравномерная обеспеченность регионов средствами возникает из-за неравномерного распределения полезных ископаемых и производительных сил. До выравнивания, проводимого Минфином, она различается более чем в десять раз, а после — показатель доводится до 2,6 раза. Горнин также отметил, что сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности дает налог на прибыль.

Добавим, ранее Pricewaterhouse Coopers опубликовала рейтинг эффективности регионов с точки зрения налоговой политики. Первые три строчки в нем заняли Москва, ХМАО и Башкирия. В конце перечня оказались Северная Осетия, Смоленская и Астраханская области.