Все новости

09.09.18 / 15:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин: Для выравнивания бюджетов регионов нужно передать 80% доходов на уровень РФ

Неравномерная обеспеченность возникает из-за неравномерного распределения полезных ископаемых и производств

Коллаж АБН

Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов «с учетом всех факторов и различий» потребовало бы централизации до 80% всех их доходов на федеральном уровне и последующего распределения, что было бы «неэффективно» и «невозможно». Об этом заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин, передает в воскресенье РИА Новости.

По его словам, неравномерная обеспеченность регионов средствами возникает из-за неравномерного распределения полезных ископаемых и производительных сил. До выравнивания, проводимого Минфином, она различается более чем в десять раз, а после — показатель доводится до 2,6 раза. Горнин также отметил, что сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности дает налог на прибыль.

Добавим, ранее Pricewaterhouse Coopers опубликовала рейтинг эффективности регионов с точки зрения налоговой политики. Первые три строчки в нем заняли Москва, ХМАО и Башкирия. В конце перечня оказались Северная Осетия, Смоленская и Астраханская области.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,190 seconds.