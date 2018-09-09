Митингующие против повышения пенсионного возраста вышли на Пироговскую набережную – собралась пробка Задержаны около 10 человек

Участники митинга против повышения пенсионного возраста перекрыли Пироговскую набережную в Выборгском районе Петербурга, автомобилисты стоят в пробке. Это происходит в воскресенье.

Люди движутся прямо по дороге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение остановлено по Арсенальной набережной от улицы Михайлова до улицы Академика Лебедева и по Пироговской набережной от улицы Академика Лебедева до улицы Фокина.

По информации «Бумаги», на набережной задержали около десяти человек. Порядка 80 человек в кольцо взял ОМОН. «Люди пытаются убегать, но их хватают полицейские», — пишет издание.

Митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, проходят в воскресенье по всей стране. В Петербурге акция началась на площади Ленина у Финляндского вокзала. Ранее сообщалось, что на акции задержали до 100 человек.