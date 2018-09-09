На митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге задержаны до 100 человек На площади собралось около 2 тыс. участников

Полиция задержала от 50 до 100 человек на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге. Об этом в воскресенье пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные группы помощи задержанным.

По подсчетам «Бумаги», в настоящий момент задержаны около 80 человек, в том числе подростки. Всего акция собрала порядка 2 тыс. участников, пишет издание.

Добавим, Литейный мост в сторону Выборгской стороны перекрыт. Также перекрыты улицы возле Финляндского вокзала, часть Арсенальной и Пироговской набережных.

Митинг против повышения пенсионного возраста был организован сторонниками Алексея Навального. В воскресенье акции проходят по всей России.