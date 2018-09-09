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09.09.18 / 17:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург начнет рабочую неделю с тумана

Будет тепло

В понедельник утром в Петербурге ожидается слабый туман. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха составит +18…+20 градусов. Будет облачно, но преимущественно без осадков. Ветер при этом поднимется до 3-8 м/с.

Добавим, накануне в некоторых районах Петербурга прошла гроза. Так, очевидцы сумели заснять молнию, которая попала в небоскреб «Лахта-центра» в Приморском районе. Горожане опубликовали фотографии в соцсетях.

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