Титановый завод на севере Крыма полностью остановил работу Заработает после модернизации

Завод по производству диоксида титана «Крымский титан» полностью остановил работу. Об этом в воскресенье сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Он добавил, что предприятие возобновит деятельность только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства, передает РИА Новости. «Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии», — подчеркнул депутат.

Напомним, в конце августа в Армянске из-за сильной жары произошел выброс химвещества. Жители жаловались на головную боль, рвоту, недомогание. В результате местные власти приняли решение временно закрыть школы и детсады, а детей отправить в санатории.