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10.09.18 / 16:17 Новости / Россия и мир

Цены на обновленный Mitsubishi Outlander стартуют с 1,64 млн рублей

Топовая версия будет стоить от 2,22 млн рублей

Фото Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander, который собирается в Калужской области, будет стоить от 1,64 млн рублей. Компания обнародовала цены на новинку в понедельник.

За автомобиль с бензиновым двигателем 2.0 л (146 л.с.) покупателю придется отдать от 1,8 млн рублей, а автомобиль с 2.4 л (167 л.с.) стоит от 2,07 млн рублей. Добавим, оба двигателя сочетаются с вариатором. В максимальной комплектации кроссовер обойдется в 2,22 млн рублей.

Напомним, Mitsubishi начала сборку обновленного Outlander в Калуге в начале сентября. Сообщалось, что дилеры получат новый автомобиль в течение этого месяца. Авто получило обновленный дизайн и ряд технических усовершенствований.

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